Hemosul convoca doadores para reforçar estoques

O Hemosul do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul vai abrir as portas neste sábado (15) para os doadores de sangue, como forma de reforçar os estoques para o Carnaval.

Aqueles que querem doar devem se dirigir ao Hemosul HRMS, na avenida Engenheiro Luthero Lopes, n° 36, no Aero Rancho e funciona das 7h às 12h.

Erika Cristine Rosa, responsável pela unidade de hemoterapia fala sobre a necessidade dessa campanha. “Muitos doadores viajam no Carnaval e não conseguem vir realizar a sua doação. Para evitar redução dos estoques, estamos fazendo essa ação“, explica.

Orientações

Os doadores devem levar documento oficial com foto e seguir algumas dicas para que o procedimento seja feita de forma segura: