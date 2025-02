Homologadas licitações para obras na MS-347 e MS-436

Foram homologadas as licitações para obras de infraestrutura rodoviária nas rodovias MS-347 e MS-436. A medida, executada por meio da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), prevê um investimento de R$ 282,9 milhões para a pavimentação e restauração de 92,78 km de estradas, com o objetivo de melhorar a mobilidade e a segurança no transporte.

A MS-347 será pavimentada no trecho entre o limite municipal de Dois Irmãos do Buriti e Anastácio até a BR-419. A obra abrangerá um subtrecho de 31,18 km, com custo total de R$ 151 milhões.

Já a MS-436 passará por restauração e adequação da capacidade viária no trecho que liga a BR-060 ao limite entre Camapuã e Figueirão, totalizando 61,60 km de melhorias e um investimento de R$ 131,8 milhões.

A publicação das homologações ocorreu no Diário Oficial de Mato Grosso do Sul na última quarta-feira (5). As obras integram o plano de desenvolvimento do Estado e devem facilitar o escoamento da produção agropecuária, além de garantir mais segurança para motoristas e moradores da região.

De acordo com o secretário de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara de Carvalho, a iniciativa representa um avanço significativo na malha viária estadual. “Vão proporcionar melhorias essenciais para o escoamento da produção e mais segurança para os motoristas. Nosso compromisso é com uma infraestrutura moderna e eficiente, garantindo que Mato Grosso do Sul continue crescendo de forma sustentável”, afirmou.

*Com informações da Agesul