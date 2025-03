IFMS abre inscrições para curso preparatório gratuito com auxílio de R$ 200

Estudantes do 9º ano de escolas públicas de Mato Grosso do Sul podem se inscrever no curso preparatório Partiu IF, programa do Ministério da Educação (MEC) que oferece capacitação gratuita para o Exame de Seleção 2026 do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS).

Além das aulas, os alunos que mantiverem frequência mínima de 75% terão direito a uma ajuda de custo de R$ 200 por mês.

Nesta primeira edição, 480 vagas estão disponíveis em 12 municípios: Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Ladário, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.

O curso será realizado entre abril e novembro, no período da tarde, com disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências da Natureza e Práticas Suplementares, em um formato híbrido – parte presencial e parte com atendimento ao estudante.

Quem pode se inscrever?

Podem participar alunos que:

– Estão matriculados no 9º ano do ensino fundamental em escolas públicas;

– Cursaram todo o ensino fundamental na rede pública;

– Têm até 17 anos completos até a data da matrícula.

Há ainda vagas reservadas para estudantes em situação de vulnerabilidade social, autodeclarados pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência (PCD).

Como se inscrever?

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até 27 de março na Página do Candidato da Central de Seleção do IFMS. Os interessados precisam digitalizar e anexar documentos como RG, CPF, comprovante de residência e declaração de matrícula, conforme detalhado no edital. Quem não tem acesso à internet pode se inscrever presencialmente nos campi do IFMS.

Seleção e início das aulas

O processo seletivo terá duas etapas: análise documental e sorteio eletrônico, previsto para 7 de abril. O resultado será divulgado no dia 8 de abril, com matrículas entre 9 e 11 de abril. O início das aulas está programado para 14 de abril.

O programa Partiu IF faz parte de uma estratégia nacional do MEC para ampliar o acesso ao ensino técnico e melhorar os índices educacionais do país. No ciclo 2024-2025, a previsão é beneficiar 26 mil estudantes em todo o Brasil, chegando a 78 mil alunos até 2027.

*Com informações do IFMS