Inflação em alta, gastos públicos crescentes e desafios na confiança: o Brasil em alerta econômico

As projeções de inflação para 2025 continuam em trajetória ascendente. De acordo com um relatório Fox divulgado pelo Banco Central (27), a mediana das estimativas para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA) subiu de 5,08% para 5,5%, marcando a 15ª alta consecutiva em uma perspectiva de piora no cenário macroeconômico.

Segundo o colunista do Jornal CBN Campo Grande, Hudson Garcia, essa elevação reflete preocupações persistentes com alta generalizada dos preços, especialmente no setor de serviços.