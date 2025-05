Presidente do INSS anuncia restituição a vítimas de descontos indevidos desde 2020

APENAS 2,7% RECUPERADOS

AGU pede bloqueio de R$ 2,5 bilhões de associações por fraudes no INSS

A Advocacia-Geral da União (AGU) entrou com uma ação na Justiça Federal. Eles pedem o bloqueio de R$ 2,5 bilhões de 12 associações suspeitas de envolvimento em um esquema de fraudes contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Segundo o órgão, as entidades atuavam como se fossem representantes legais de segurados da Previdência. No […]