Instabilidades marcam o início de semana em MS

Com chuvas típicas de verão, a semana começa com alerta de perigo de chuva intensa para 48 municípios de Mato Grosso do Sul, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Nestes municípios, localizados nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Sul e Leste do estado, o acumulado de chuva pode variar entre 30 e 60 milímetros por hora (mm/h) ou 50 e 100 mm/dia, com ventos que oscilam entre 60 e 100 quilômetros por hora (km/h).

Além desses locais, outros 41 municípios, nas regiões Centro-Norte, Oeste, Noroeste e Norte, estão sob aviso de perigo potencial de chuva intensa. O alerta segue até as 10 horas desta segunda-feira (27), em que as cidades podem registrar chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia. Já as rajadas de vento variam entre 40 e 60 km/h.

Em Campo Grande, segundo o Inmet, o dia será de muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas a qualquer hora. A temperatura na Capital pode variar entre 23°C e 34°C.

Na região Sul, em Dourados, a máxima deve alcançar 33°C; em Ponta Porã, máxima de 34°C.

Em Coxim, região Norte, a máxima pode chegar a 34°C; no Leste, em Três Lagoas, 33°C.

Na região Oeste, em Porto Murtinho, o calor predomina, com máxima de 38°C; e no Pantanal, 38°C em Corumbá.