Inteligência artificial aplicada aos serviços do dia a dia é aposta da área de tecnologia para 2025

O desenvolvimento tecnológico tem avançado cada vez mais na rotina e no dia a dia das pessoas. Segundo o diretor de negócios da Digix, Diego Ferreira, este cenário deve avançar ainda mais neste ano de 2025.

“A gente vê esses equipamentos cada vez mais conectados. Os dados médicos logo estarão conectados com seu próprio médico para transmitir informações que possam proporcionar avanços precoces. No uso do E-Procon, temos um exemplo prático disso, unindo a inteligência artificial para automatizar todo o preenchimento de um primeiro atendimento que aquele servidor faz. Assim, o servidor não precisa mais preencher tudo o que seria necessário num relato; ele ganha tempo com isso, a máquina ajuda, e ele pode focar mais na parte estratégica do que nesses trabalhos rotineiros”, resumiu Diego.

Outra área apontada por Diego, que continuamente passa por atualização, é a da educação. Segundo o diretor de negócios, neste setor é possível, inclusive, avançar na estratégia de gestão alimentar dos alunos.

“Na Digix, temos uma solução chamada Chefe Escolar, que cuida da merenda, vamos falar assim. Ela faz a gestão do Programa Nacional de Alimentação Escolar, que, hoje, as pessoas não têm noção, mas as escolas alimentam mais do que qualquer restaurante na América Latina. Assim, conseguimos automatizar também essa parte da educação. Na mobilidade urbana, nos últimos 3 anos, estive indo para a Estônia, e os carros autônomos, que as pessoas esperam, já estão entre nós. Eu pude ver várias vezes deliveries de pequenos alimentos e bebidas transitando nas ruas, nas calçadas, e, aos poucos, a cada ano que passa, isso vem aumentando. Não será uma disrupção de uma hora para outra, mas, aos poucos, vem acontecendo”, explicou.

Acompanhe a entrevista completa: