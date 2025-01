Itens da Cesta Básica apresentam variação de até 200% em Campo Grande

Pesquisa do Procon estadual aponta variação de até 200% nos itens da cesta básica em Campo Grande. Ao todo, 28 itens foram monitorados entre os dias 20 e 22 de janeiro em 14 estabelecimentos da capital.

A maior variação foi registrada no preço do quilo da cebola. O produto pode ser encontrado no Jardim Canguru por R$ 1,99, enquanto, na Vila Cruzeiro, o quilo da cebola custa R$ 5,98.

Também foram verificadas variações no quilo do tomate (107,77%), do alho (72,72%), de marcas de fubá mimoso de 1 kg (110,22%), biscoito de maisena de 350 g (78,53%), papel higiênico (76,24%) e chá-mate (66,85%).