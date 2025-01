Janeiro se despede com alerta de chuva intensa

Mato Grosso do Sul começa a sexta-feira (31) com dois avisos meteorológicos do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso de perigo de chuva intensa se estende pela faixa nordeste do estado, compreendendo seis municípios: Aparecida do Taboado, Cassilândia, Chapadão do Sul, Inocência, Paranaíba e Selvíria. Nesses locais, o acumulado de chuva pode alcançar 100 milímetros por dia (mm/dia), com ventos de até 100 quilômetros por hora (km/h).

O segundo aviso meteorológico abrange as regiões Leste, Sul, Central e Oeste do estado. Ao todo, 60 cidades estão sob aviso de perigo potencial de chuva intensa, com acumulado de até 50 milímetros por dia (mm/dia), e ventos de até 60 quilômetros por hora (km/h).