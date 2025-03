Lideranças do PL em MS discutem com Bolsonaro futuro da legenda no estado

Os rumos do PL para as eleições de 2026, incluindo a possível candidatura ao Senado da vice-prefeita de Dourados, Gianni Nogueira e as tratativas de filiação do ex-governador Reinaldo Azambuja (PSDB) ao partido – já com expectativa de que o nome seja lançado também como candidato ao Senado – integraram a pauta de reunião das lideranças do PL em Mato Grosso do Sul e o ex-presidente Jair Bolsonaro.

As discussões das lideranças visam estabelecer estratégias para fortalecer o PL em Mato Grosso do Sul e ampliar as bancadas estadual e federal. Segundo o deputado estadual Coronel David, líder da bancada na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, “o maior instrumento de apoio para isso é o presidente Bolsonaro, que simboliza a força e o idealismo do nosso partido”, destacou. Ele acredita que o partido vai caminhar com um planejamento claro para 2026.

O deputado também indicou que a sigla já discute estratégias para as eleições de 2026, independentemente da vinda de Azambuja. “Se ele vier, o partido vai caminhar de um jeito. Se ele não vier, o PL vai buscar outras formas de alcançar mais espaço na política estadual”, pontuou o deputado em entrevista à reportagem na manhã de hoje (20).

Reunião

Participaram do encontro, em Brasília na tarde de ontem (19), os deputados federais Rodolfo Nogueira e Marcos Pollon, a vice-prefeita de Dourados e esposa do deputado federal Rodolfo Nogueira, Gianni Nogueira, além dos deputados estaduais Coronel David, João Henrique Catan e Neno Razuk.

Sobre a expectativa de que Azambuja deixe o ninho tucano para se filiar no PL, Cel David espera que a definição seja breve. “Porque urgem medidas administrativas e políticas dentro do PL, para que, a partir dessa decisão, o partido possa se preparar de forma adequada para 2026”, explicou Coronel David. O prazo para essa definição deve ocorrer até abril.

Caso Azambuja se filie, a tendência é que ele assuma a presidência estadual do PL e dispute uma vaga ao Senado. No entanto, o deputado ressaltou que ainda não há uma definição e que outras possibilidades seguem em análise.

“Se ele vier para o partido, ele vem para organizar o partido com vistas às eleições e, certamente, para ser o presidente. O nome da Gianni [Nogueira] está bem forte, mas o partido pode lançar dois candidatos ao Senado”, afirmou.

E o governo de MS?

Sobre candidatura ao Governo do Estado, Cel David disse que essa discussão pode ocorrer no futuro, mas que o foco, neste momento, está no Senado e na ampliação das bancadas legislativas.

Ele também negou que tenha interesse em concorrer a outro cargo em 2026, reafirmando o interesse em permanecer na Assembleia Legislativa. “Eu fico muito bem como deputado estadual, tenho missões a cumprir aqui, principalmente com meus irmãos da segurança e com a população do Mato Grosso do Sul”, garantiu.

Bastidores

Nos bastidores, circulam especulações sobre uma possível aproximação do senador Nelsinho Trad (PSD) com o PL, com vistas a tentar seguir no Senado e ser alternativa perante possível não de Azambuja.

Essa possibilidade é inicialmente descartada por David. “Eu acho difícil. O PL tem pessoas com competência suficiente para receber essa missão. Não precisaríamos importar um novo nome para isso“, declarou.