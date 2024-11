Maria Alice homenageia Paulo Simões em show beneficente em Campo Grande

A cantora Maria Alice, conhecida por sua voz marcante e paixão pela música regional, apresenta um show especial em homenagem ao compositor Paulo Simões no Teatro Aracy Balabanian, em Campo Grande. O evento, marcado para o dia 22 de novembro, é gratuito e contará com a arrecadação de brinquedos para o projeto social Asas do Futuro.

Em entrevista ao Jornal CBN Campo Grande nesta sexta-feira (15), durante o quadro CBN Cultural, Maria Alice revelou a importância de Paulo Simões para sua carreira e para a música sul-mato-grossense. A cantora destacou a beleza das letras e a força das melodias do compositor, que retratam a história e a identidade do estado com maestria.