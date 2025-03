Engenheira defende automatização nas comportas do Lago do Amor

A passarela do Lago do Amor, em Campo Grande, foi destruída mais uma vez após o temporal que atingiu a cidade nesta terça-feira (19). Em apenas duas horas, choveu 65 milímetros, quase metade do volume esperado para todo o mês de março, segundo o meteorologista Natálio Abrahão, da Uniderp.

A situação levanta questionamentos sobre a durabilidade da obra, entregue há apenas 17 meses, e o funcionamento do sistema de comportas, que deveria controlar o nível do lago e evitar esse tipo de problema.

Para esclarecer as causas do incidente, o programa Microfone Aberto recebeu a engenheira civil e ambiental Izabella Grubert. Durante a entrevista, ela explicou que a drenagem urbana de Campo Grande sofre com problemas estruturais antigos, agravados pela urbanização acelerada.

O que levou ao desabamento da passarela?

Sobre a destruição da passarela do Lago do Amor, Izabella destacou que vários fatores podem ter contribuído. “Se o lago está assoreado e a comporta não funcionou corretamente, a força da água aumenta e pode comprometer a estrutura”, disse. Segundo ela, a operação do sistema de drenagem precisa ser eficiente e bem planejada para evitar novos desastres.