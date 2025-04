Final do Campeonato Sul-Mato-Grossense é neste domingo em Ivinhema

A última partida do Campeonato Sul-Mato-Grossense Série A de futebol masculino será realizada neste domingo (6), às 17h, entre Ivinhema e Operário. O jogo define o campeão estadual de 2025. No primeiro confronto da final, realizado em Campo Grande, o Operário venceu por 1 a 0 e chega à decisão com a vantagem do empate.

O palco da decisão será o Estádio Saraivão, em Ivinhema, que está com a estrutura pronta para receber até 4 mil torcedores. A preparação incluiu ajustes no gramado, pintura e montagem de estruturas de apoio. O Operário terá direito a aproximadamente 500 ingressos. Os portões do estádio serão abertos às 16h.

Além da partida, a programação do evento inclui atrações no intervalo e após o jogo, com apresentação musical e show de fogos. A Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) montou um esquema de segurança que envolve reforço policial, vigilância particular, câmeras de monitoramento e postos de atendimento médico.

O histórico entre equipes da capital e do interior também está em jogo. Até agora, times de Campo Grande conquistaram 28 títulos do Estadual, enquanto os clubes do interior somam 18. O Operário é o maior campeão, com 13 conquistas. O Ivinhema, por outro lado, venceu o torneio uma vez, em 2008.

A vitória por dois ou mais gols garante ao Ivinhema o segundo título estadual. Já o Operário pode empatar ou vencer para assegurar o bicampeonato consecutivo.