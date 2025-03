Fórum Agro debaterá o futuro do agronegócio no Brasil e no mundo

A quinta edição do RCN Agro será realizado durante a Expogrande 2025, no Fórum Agro, para discutir o atual cenário do agronegócio no Brasil e no mundo. O evento ocorrerá no dia 10 de abril de 2025, às 9h, no Tatersal de Elite 1, no Parque de Exposições Laucídio Coelho.

A expectativa é reunir cerca de 800 participantes, incluindo autoridades do setor, empresários, representantes da sociedade civil e convidados.

Durante o evento haverá uma roda de conversa com especialistas do setor, incluindo Paulo Hartung, presidente da IBÁ e ex-governador do Espírito Santo (2003-2010); Marcella Molina, representante da BRF e Minerva Foods; Sarita Junqueira Rodas, CEO do Grupo Junqueira Rodas; e Aurélio Rocha, presidente do LIDE MS e diretor de Relações Institucionais do Sistema FIEMS. Os participantes compartilharão suas experiências e análises sobre os desafios e tendências do agronegócio nacional e internacional.

Com um painel de especialistas renomados, o Fórum Agro busca conectar lideranças para impulsionar negócios e fomentar o desenvolvimento socioeconômico. O encontro também visa fortalecer a livre iniciativa e debater os desafios e oportunidades do setor agropecuário.

A iniciativa é promovida pelo LIDE – Grupo de Líderes Empresariais, em parceria com o Grupo RCN67 e a Associação de Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrissul).