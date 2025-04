MS se destaca na produção de mandioca com 6,3 mil toneladas comercializadas

Mato Grosso do Sul se destaca pelo protagonismo na produção e comercialização da mandioca. Em 2024, o tubérculo foi o produto cultivado no estado com maior volume de vendas na Central de Abastecimento de Mato Grosso do Sul (Ceasa/MS), com 6,3 mil toneladas movimentadas desde o início do ano. Desse total, 82,5% são de origem sul-mato-grossense.

Onze municípios contribuíram com o abastecimento, sendo Sidrolândia o principal fornecedor, responsável por mais da metade da produção local, com 3,4 mil toneladas. Jaraguari e Terenos também figuram entre os maiores produtores.

A mandioca é um dos alimentos mais consumidos no país e possui papel relevante na economia regional, tanto para o consumo in natura quanto para a indústria. O produto é matéria-prima para farinhas, fécula, bolos e acompanhamentos variados, além de ter alto aproveitamento na agricultura familiar.

Dados do IBGE apontam que, em 2023, Mato Grosso do Sul colheu 1,15 milhão de toneladas da raiz em uma área de 52 mil hectares, movimentando mais de R$ 1 bilhão. A produtividade média foi de 22,2 mil quilos por hectare.

Além do mercado interno, a fécula de mandioca produzida no estado tem forte presença nas exportações. Em 2022, Mato Grosso do Sul liderou o envio do produto ao exterior, com 23 mil toneladas embarcadas. No ano seguinte, mesmo com a perda da primeira posição, o estado manteve destaque nacional no setor.