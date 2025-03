Mato Grosso do Sul Sedia a 1ª Conferência de Afroturismo

Campo Grande recebe no dia 28 de março a 1ª Conferência de Afroturismo de Mato Grosso do Sul. O evento acontece no auditório do Sebrae MS, a partir das 8h30, e reunirá especialistas, representantes do setor turístico, estudantes e lideranças quilombolas.

A conferência tem como objetivo debater o afroturismo, segmento que valoriza a cultura e a história negra, que vem ganhando força no Brasil e no mundo. A iniciativa conta com a participação de representantes da Fundação de Turismo de MS, Sebrae MS, Guia Negro, Bela Oyá Pantanal e comunidades quilombolas.

Com 53% da população negra, segundo o Censo de 2022, Mato Grosso do Sul é um estado com grande potencial para o desenvolvimento do afroturismo. As comunidades quilombolas e o patrimônio cultural da região, como o Pantanal e cidades como Campo Grande, Corumbá e Nioaque, são pontos fortes para o turismo de base comunitária.

O evento buscará aprofundar as discussões sobre como o afroturismo pode impulsionar o setor turístico local e criar novas oportunidades de desenvolvimento econômico e inclusão social. A Fundação de Turismo de MS destaca o trabalho de organização de roteiros turísticos que valorizam a cultura local.

O Sebrae/MS enfatiza a importância do afroturismo para os pequenos negócios, especialmente nas comunidades quilombolas, ao colocar essas regiões como protagonistas da gestão de experiências turísticas autênticas. Para o Sebrae, isso gera renda e contribui para a prosperidade do Estado.

A realização da conferência marca uma estratégia de posicionamento de Mato Grosso do Sul no mercado de afroturismo. O Guia Negro ressalta o grande potencial do Estado em explorar o turismo cultural em suas comunidades e cidades.

Serviço

1ª Conferência de Afroturismo de Mato Grosso do Sul

Data: 28 de março de 2025 (sexta-feira)

Horário: Das 8h30 às 12h30

Local: Auditório do Sebrae MS, Av. Mato Grosso, 1661, Centro, Campo Grande

Inscrição: Clique aqui para se inscrever

*Com informações da Setesc/MS