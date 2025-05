Pecuária de corte exige gestão eficiente para reduzir custos e aumentar competitividade

Em meio à instabilidade do mercado e à alta nos insumos agropecuários, os custos de produção na pecuária bovina de corte têm pressionado a rentabilidade no campo. Para manter a competitividade, pecuaristas precisam repensar a gestão das propriedades. A avaliação é da zootecnista Gabrielle Ricartes, entrevistada nesta sexta-feira (9), no Agro é Massa.

Segundo a especialista, que atua como gestora em uma empresa de consultoria rural no Mato Grosso do Sul, o primeiro passo é encarar a fazenda como uma empresa. “Na maioria das propriedades que atendemos, as contas da fazenda ainda estão misturadas com as despesas pessoais do produtor e da família. Isso compromete totalmente a análise financeira”, afirmou.

A recomendação inicial, de acordo com Gabrielle, é separar as finanças, abrir uma conta exclusiva para a fazenda e passar a registrar todas as entradas e saídas. “Trabalhamos com ferramentas adaptadas à realidade de cada produtor, desde softwares de gestão até planilhas simples de Excel. O essencial é mensurar, entender para onde o dinheiro está indo e o que está gerando retorno”, explicou.

Otimização da produção

Além do controle financeiro, a técnica defende o uso estratégico de tecnologias no campo para reduzir custos. Na pecuária de engorda, por exemplo, Ricartes aponta que o manejo eficiente da pastagem, com uso de sistemas rotacionados e suplementações adequadas a cada estação, pode diminuir os gastos por hectare.