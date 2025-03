Proprietários de veículos têm 30 dias para quitar débitos no Detran

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) notificou os proprietários de veículos sobre a existência de débitos referentes à taxa de licenciamento anual veicular. Os proprietários têm um prazo máximo de 30 dias, contados a partir da publicação do edital, para quitar os débitos existentes.

A quitação dos débitos pode ser feita por meio de Guia Única de Arrecadação, emitida no Portal de Serviços do Detran-MS ou em uma das agências de trânsito do Detran-MS.

O diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Espindola Trindade Junior, ressalta a importância da regularização dos débitos para evitar problemas futuros. “É fundamental que os proprietários de veículos regularizem seus débitos dentro do prazo estabelecido para evitar multas e outros problemas”, afirma.

Caso os proprietários não regularizem os valores no prazo descrito, serão inscritos em Dívida Ativa. Em caso de dúvidas, os proprietários podem entrar em contato com a Central de Informações do Detran-MS, pelo telefone 154 (Capital) ou 3368-0500 (interior).

Veja abaixo a lista de veículos que possuem débitos pendentes de taxa de licenciamento

click aqui

*Com informações dos suplementos do diário do Estado