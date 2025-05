Saiba como chegar no Drive da Vacinação no Parque Ayrton Senna 

A estrutura do drive-thru montada no Parque Ayrton Senna, no bairro Aero Rancho, é uma das principais opções para quem deseja se vacinar contra a Influenza neste fim de semana em Campo Grande. O local funcionará neste sábado (10) e domingo (11), das 8h às 17h, com atendimento tanto para motoristas quanto para pedestres.

Acesso ao Drive – Reprodução/ Prefeitura CG

Para quem vai de carro, a entrada deve ser feita exclusivamente pela Rua Jornalista Valdir Lago, nº 512. Após o atendimento nos guichês, a saída será pela Avenida Ezequiel Ferreira Lima.

O fluxo foi planejado para garantir agilidade e segurança, evitando congestionamentos e otimizando o tempo de espera.

Cinco guichês estarão disponíveis para aplicação das doses, com equipes atuando em revezamento, inclusive no horário de almoço. A estrutura conta com três técnicos de enfermagem por ponto de atendimento.

Pedestres também poderão se vacinar no local, com espaço dedicado ao público que não estiver de veículo.

Todos os públicos a partir dos seis meses de idade podem receber a vacina, que é gratuita e indicada para a prevenção de complicações causadas por vírus respiratórios.

O Parque Ayrton Senna está localizado na região sul da cidade, e pode ser acessado facilmente por quem vem tanto do centro quanto dos bairros Aero Rancho, Coophavilla II, Los Angeles e adjacências. Para quem utiliza transporte público, linhas que atendem o bairro Aero Rancho passam nas proximidades.

A recomendação é levar documento de identificação com foto e, se possível, a caderneta de vacinação.

Outros pontos de vacina

Sábado (10), das 8h às 17h (exceto onde indicado):

Drive-Thru:

Parque Ayrton Senna – R. Jornalista Valdir Lago, 512 – Conj. Aero Rancho

Corpo de Bombeiros – Rua 14 de Julho, Centro (das 8h às 16h)

Unidades de Saúde por região:

Imbirussu:

USF Silvia Regina

USF Serradinho

Anhanduizinho:

USF Dona Neta

USF Paulo Coelho

USF Los Angeles

Lagoa:

USF Santa Emília

USF Coophavila

Segredo:

USF Nasser

USF Jardim Presidente

Prosa:

USF Noroeste

Centro:

USF 26 de Agosto

Bandeira: