Mato Grosso do Sul tem recorde de presos inscritos no Encceja

Nesta terça e quarta-feira, 29 e 30 de outubro, mais de 3,2 mil detentos de Mato Grosso do Sul farão as provas do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos para pessoas privadas de liberdade (Encceja PPL).

O exame, que busca avaliar competências para a certificação do Ensino Fundamental e Médio, está sendo aplicado em unidades prisionais de todo o Brasil.

Em Mato Grosso do Sul, 3.255 custodiados da Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário) participam das provas, distribuídos entre 36 presídios e cinco patronatos penitenciários.

O número reflete um crescimento significativo: 11,8% em relação ao ano passado e 61,3% desde 2019, quando pouco mais de 2 mil internos participaram.

A aplicação ocorre em unidades de várias cidades do estado, como Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Corumbá, Aquidauana e Ponta Porã. Além dos detentos da Agepen, participam também internos da Penitenciária Federal e adolescentes em medidas socioeducativas, embora esses números não estejam incluídos nos dados da Agepen.

A prova, organizada pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), possui o mesmo formato que o exame regular, mas com conteúdo adaptado. O Encceja PPL também oferece um incentivo extra: além da formação, os detentos podem reduzir suas penas ao completar etapas do exame.

*Com informações do Governo de MS