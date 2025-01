MEIs tem até 31 de janeiro para buscarem regulzarização e adesão ao Simples Nacional

“Vim pegar as guias que tem que pagar, fazer pagamento, regularizar a situação do táxi, porque o táxi não é clandestino, o táxi não é aplicativo, o táxi é um transporte credenciado em todo o mundo, principalmente no Brasil, para atender a população do transporte do dia a dia“, afirmou o taxista, que é MEI há seis anos.

A partir desta segunda-feira (20), até o dia 31 de janeiro, microempreendedores individuais (MEI) do estado tem a oportunidade de regularizarem pendências e realizar a adesão ao Simples Nacional, de acordo com a Receita Federal. Para isso, o Sebrae/MS, em parceria com a Prefeitura de Campo Grande, disponibilizam 12 pontos de atendimento para receber o público na capital.

Já o motoentregador, Roberto Carlos de Jesus, já conseguiu a renegociação e parcelamento das dívidas, agora, só falta pedir o reenquadramento para voltar a estar regular como MEI.

“Eu quitei as dívidas e parcelei outras, agora vou pedir o reenquadramento por aqui. Agora é só retornar com as guias pagas e estar regularizado novamente […] Sou MEI há 4 anos e isso me facilita na emissão de notas para a empresa e os impostos que possuem valores menores, assim eu consigo trabalhar tranquilo“, disse o motoentregador.

De acordo com o Diretor Superintendente do Sebrae/MS, Cláudio Mendonça, essa é a oportunidade do microempreendedor individual se regularizar.

“Nós temos aqui no estado mais 28 mil empresas que estão no Simples, dessas, 18 mil receberam um comunicado da Receita Federal entre setembro e outubro do ano passado chamando essas empresas para renegociar e mostrando que elas estariam dentro do Simples. Estes MEIs, não todos, tem que regularizar a situação, o pagamento, o documento ou entrega de uma declaração para que eles possam continuar tendo os benefícios de estar no Simples hoje“, destacou o Diretor Superintendente.