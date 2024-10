Menos de 1% das urnas apresentaram problemas neste domingo de 2° turno na Capital

Três urnas eletrônicas foram substituídas pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE/MS) neste domingo (27) de segundo turno das eleições municipais em Campo Grande. As trocas foram realizadas ainda no período da manhã, conforme apontou o quarto boletim de urna eletrônica divulgado pelo TRE/MS. Além das urnas trocadas, foram registradas outras seis ocorrências com urnas, sem necessidade de substituição.

Desde as 7 horas, 646.216 eleitores campo-grandenses votam para escolher a próxima gestora da Capital. Na disputa ao cargo de prefeita de Campo Grande, concorrem Adriane Lopes (PP), que busca reeleição, e Rose Modesto (União Brasil).

Ao todo, são 2.168 urnas utilizadas, distribuídas em 2.238 seções, em 235 locais de votação. A votação na Capital termina às 16 horas. O TRE utilizará 40 pontos de transmissão das informações computadas ao longo do dia. A expectativa é que o resultado seja divulgado até as 18 horas.