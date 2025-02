Mercado de trabalho formal em MS fecha 2024 com saldo positivo, mas construção civil tem retração

O mercado de trabalho formal em Mato Grosso do Sul fechou 2024 com saldo positivo de 12.412 vagas, conforme dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego.

O desempenho foi puxado pela indústria, serviços, comércio e agropecuária, mas a construção civil seguiu em sentido contrário, com retração significativa.

Ao longo do ano, o Estado registrou 411.976 admissões e 399.564 desligamentos, elevando o total de empregos formais para 670.377. O destaque foi a indústria, que criou 6.974 postos de trabalho, impulsionada especialmente pelo setor de alimentos e biocombustíveis.

O segmento de serviços somou 4.206 vagas, enquanto o comércio teve um saldo positivo de 3.873 empregos e a agropecuária, 2.548. Por outro lado, a construção civil fechou o ano com uma redução de 5.188 postos.

A economista Bruna Dias, da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), avalia que a expansão industrial foi determinante para o saldo positivo no Estado.

“No segmento industrial, destacam-se as indústrias de transformação, especialmente a fabricação de produtos alimentícios (+3.927 empregos) e a produção de biocombustíveis (+1.047 empregos). Já na agropecuária, a produção florestal (+2.140 vagas) teve papel relevante no crescimento do setor​”, comentou.

Apesar do desempenho positivo ao longo do ano, dezembro registrou uma queda expressiva, com saldo negativo de 14.465 empregos. A redução acompanha um padrão sazonal, atribuído ao encerramento de contratos temporários e ajustes pós-período de alta demanda no fim do ano.

*Com informações do Governo de MS