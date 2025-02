Mercado do boi gordo inicia fevereiro com preços estáveis e alta no abate de fêmeas

A cotação da arroba do boi gordo iniciou fevereiro com variações moderadas e tendência de estabilidade. No CBN e Acrissul no Agro deste sábado (8), analistas da Scot Consultoria, explicam que o mercado segue com preços lateralizados, registrando ajustes tanto para cima quanto para baixo em algumas regiões.

O analista Pedro Gonçalves destaca que, apesar das variações, os abates continuam em ritmo acelerado. “Os abates seguem praticamente no mesmo patamar do ano passado, com algumas semanas recordes, mas o preço ainda está estável”, afirma.

O abate de fêmeas também segue elevado, contrariando expectativas de redução. Dados do SIF (Serviço de Inspeção Federal) mostram que, em janeiro de 2025, o número de fêmeas abatidas superou o registrado no mesmo período de 2024. “A oferta de fêmeas para abate ainda é muito grande, principalmente em estados como Rondônia e Mato Grosso”, destaca Pedro Gonçalves.

Outro fator que pode impactar o mercado é a possível taxação da carne bovina brasileira pelos Estados Unidos. Embora ainda seja especulação, Alcides Torres, da Scot Consultoria, observa que medidas como essa estão ligadas ao déficit comercial norte-americano. “Os Estados Unidos importam mais do que exportam, e uma das formas de equilibrar essa balança é aumentar os impostos de importação”, explica.

Confira a análise completa no quadro CBN e Acrissul no Agro, deste sábado (8):