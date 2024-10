Mesmo em dia de eleição, campo-grandenses mantêm rotina de exercícios no Parque dos Poderes

Nem mesmo o segundo turno das eleições municipais impediu os moradores de Campo Grande de manterem suas rotinas de atividade física no Parque dos Poderes. Na manhã deste domingo (27), eleitores dedicaram tempo para caminhar, correr e se exercitar, aproveitando o clima ameno e nublado antes de cumprir o dever cívico.

Bibiana Vargas, empresária, celebrou seu aniversário de 38 anos de uma maneira diferente, com uma corrida de 3,8 km ao lado de sua amiga Danielle Leite, personal trainer. “A Dani me arrastou para comemorar meu aniversário fazendo atividade física”, compartilhou Bibiana.

Bibiana (a esquerda) e Danielle (a direita) após correrem 3,8km em comemoração aos 38 anos da empresária

Ambas planejavam votar logo após a corrida, mantendo o domingo tanto para a saúde quanto para exercer a cidadania. “Hoje o clima ajudou, nubladinho e fresquinho”, comentou Danielle, que frequenta o parque religiosamente aos domingos.

Outra frequentadora do Parque dos Poderes, a diretora de escola Natália Godoy, aproveitou a manhã para sair com a família. “É um dia para tirar as crianças de casa e fugir da rotina”, disse. Mesmo com o compromisso eleitoral, a programação da família incluía um passeio relaxante antes de irem às urnas no horário habitual, próximo ao fechamento da votação.

Natália irá votar no final da tarde

Para alguns, como o servidor público Dereck Machado, a rotina no parque é quase um ritual. “Todo domingo de manhã estamos aqui. É bom começar o dia com exercício, ainda mais num clima ameno como o de hoje”, afirmou. Com planos de votar em seguida, ele enfatizou a praticidade de seguir a rotina antes de se dirigir às urnas.