Milho recém plantado em Maracaju já apresenta bom desenvolvimento

Chuvas recentes contribuem para fase inicial da cultura. Previsão de safra é boa se o clima permanecer favorável

Nem encerrou a colheita da soja por completo e boa parte dos produtores rurais de Mato Grosso do Sul já acompanha o desenvolvimento inicial do milho. A janela ideal de plantio já está encerrando e a previsão da segunda safra no estado é boa se o clima permanecer colaborando com chuvas no momento certo.

Na região de Maracaju, já têm lavouras em fases iniciais do crescimento do milho, um momento importante que a lavoura precisa de água para desenvolver as fases seguintes e formar bem a planta.

Segundo dados da Aprosoja/MS e do projeto SIGA-MS, a estimativa aponta que a 2ª safra será 0,1% superior em comparação ao ciclo anterior (2023/24), com uma área cultivada de 2,103 milhões de hectares. A produtividade média esperada é de 80,8 sacas por hectare, alinhada ao potencial produtivo observado nas últimas cinco safras do estado. Com base nesses números, a expectativa é de uma produção total de mais de 10 milhões de toneladas, o que representa um crescimento significativo de 20,6% em relação à safra passada.