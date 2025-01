Morre homem baleado pelo Choque enquanto agredia mulher

Foragido da Justiça, Ronaldo da Silva Ferreira Júnior, de 30 anos, vulgo Bodinho Negão, entrou em confronto com policiais do Batalhão de Choque da Polícia Militar na manhã desta quinta-feira (9), na região do Portal Caiobá, em Campo Grande. Ele foi flagrado batendo em uma mulher no meio da rua.

Os policiais chegaram no momento em que a vítima tentava se desvencilhar e o homem segurava uma pistola. O Batalhão de Choque informou que a equipe disparou “para preservar a integridade física da vítima, vindo a atingir o indivíduo”.

Apesar de ferido, o homem conseguiu entrar em sua residência mas depois foi preso e encaminhado para o Hospital Regional, onde foi levado para o centro cirúrgico e não resistiu.

Bodinho Negão estava com dois mandados de prisão em aberto e uma medida protetiva. Conforme a PM, ele acumulava várias passagens pela polícia, sendo: