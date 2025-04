MPT-MS orienta empregadores, sindicatos e poder público para proteger trabalhadores

O Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso do Sul (MPT-MS) emitiu três recomendações para a adoção de medidas que garantam a proteção da saúde dos trabalhadores diante dos impactos das mudanças climáticas.

As orientações foram divulgadas após audiência coletiva realizada na última sexta-feira (25), que reuniu representantes de empregadores, entidades sindicais e do poder público. O objetivo é enfrentar os desafios trazidos pelas alterações no clima, como calor extremo e secas prolongadas.

Recomendações para empregadores

O MPT-MS orientou empregadores a revisar seus programas de saúde e segurança no trabalho, considerando as mudanças climáticas. Entre as medidas recomendadas estão:

Realizar avaliações quantitativas de calor nos períodos críticos;

Ajustar horários de trabalho para evitar exposição em momentos de maior risco térmico;

Conceder pausas para descanso em locais climatizados, contabilizando-as como tempo de trabalho efetivo;

Disponibilizar água potável fresca e bebidas isotônicas;

Fornecer equipamentos de proteção individual adequados às novas condições, como protetor solar, chapéus legionários e roupas apropriadas.

A entidade também orientou a suspensão temporária de atividades em casos de risco grave ou emergência climática, com atenção especial a trabalhadores mais vulneráveis, como gestantes e pessoas com comorbidades.

Além disso, destacou a importância do diálogo permanente entre empregadores e sindicatos sobre os efeitos das mudanças climáticas na saúde ocupacional.

Papel dos sindicatos

Às entidades sindicais, o MPT-MS recomendou a inclusão do tema climático nas negociações coletivas. O órgão ressaltou a importância do diálogo socioambiental contínuo para conscientizar trabalhadores e empregadores sobre os impactos das mudanças climáticas no ambiente laboral.

Orientações para o poder público

Os entes públicos também receberam orientações específicas. Entre elas:

Implantar sistemas de alerta sobre qualidade do ar, riscos de calor extremo e inundações;

Produzir índices confiáveis sobre os efeitos das variáveis climáticas na saúde ocupacional;

Exigir conforto térmico nos processos de licenciamento ambiental e concessão de alvarás;

Incluir ações voltadas ao meio ambiente do trabalho nos Planos de Ação Climática, conforme a Lei nº 14.904/2024;

Contemplar os impactos das mudanças climáticas nos Planos de Contingência para desastres, conforme previsto na Lei nº 12.608/2012.

Acompanhamento

As recomendações têm prazo indeterminado. O MPT-MS poderá solicitar informações às instituições notificadas para verificar o cumprimento das orientações.