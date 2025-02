MS atrai R$ 1,1 bi de investimentos de cooperativas

Mato Grosso do Sul contará com um investimento de R$ 1,1 bilhão em 2025, destinado a fortalecer o cooperativismo e impulsionar setores estratégicos da economia. O anúncio foi feito durante um dos maiores eventos do agronegócio da América Latina, a Show Rural Coopavel, realizada em Cascavel (PR).

O montante faz parte de um investimento total de R$ 9,2 bilhões que será aplicado pelo Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do Paraná (Ocepar), ao longo do ano em outros estados.

Os recursos serão direcionados para expandir atividades em diversas áreas, incluindo agroindústria, crédito e infraestrutura logística, setores essenciais para o crescimento econômico.