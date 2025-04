MS é o 4º estado mais beneficiado com guerra comercial entre EUA e China, aponta estudo

Enquanto centros industriais como São Paulo e Minas Gerais devem amargar perdas bilionárias com a nova guerra tarifária entre Estados Unidos e China, Mato Grosso do Sul desponta como o quarto estado mais beneficiado do país.

Segundo estimativas do Núcleo de Estudos em Modelagem Econômica e Ambiental Aplicada (Nemea-Cedeplar/UFMG), o impacto positivo no PIB estadual pode chegar a R$ 871 milhões.

O estudo, que simulou os efeitos econômicos das tarifas anunciadas pelas duas maiores potências mundiais, mostra que os maiores ganhadores seriam os estados com forte base agroexportadora.

Mato Grosso lidera o ranking com R$ 5,35 bilhões em ganhos, seguido por Maranhão (R$ 1,3 bilhão) e Piauí (R$ 952 milhões). Mato Grosso do Sul fecha a lista dos quatro estados com projeção de crescimento relevante em meio a um cenário global de retração​.

Soja impulsiona crescimento no Centro-Oeste

A explicação para esse desempenho está na soja. Segundo o estudo, as exportações brasileiras de sementes oleaginosas podem crescer 28% no novo cenário internacional, o que favorece diretamente estados como MS, onde a produção de grãos é um dos pilares da economia.

Esse potencial é confirmado pelos dados de comércio exterior de 2024. Mato Grosso do Sul exportou US$ 9,9 bilhões {FOB} no ano, e a soja respondeu por quase um terço disso, US$ 2,8 bilhão {FOB}. Outros produtos de destaque foram a celulose (US$ 2,6 bilhão {FOB}) e a carne bovina congelada (US$ 1,2bi {FOB}), conforme levantamento da equipe do RCN67 com base na balança comercial​.