MS investe em escoamento com aumento na diversidade da produção

Neste sábado (8), o CBN Agro recebe o deputado estadual, Renato Câmara (MDB), para uma conversa sobre os desafios da logística em Mato Grosso do Sul. O parlamentar destaca a importância da hidrovia para baratear o transporte de produtos e explica as intervenções necessárias, como a dragagem, para aumentar o fluxo e a eficiência do modal.

Segundo Câmara o custo do frete impacta diretamente na vida do produtor, que encarece a produção e prejudica a competitividade. O parlamentar afirma que o transporte utilizado no Brasil é um dos mais caros. “Nosso produtor é fantástico na produção, da porteira para dentro, mas quando sai fica muito mais complicado, e isso é devido ao transporte, que é um dos modais mais caros do país”

Com a diversificação da produção do estado, Câmara destacou que o relacionamento da Assembleia com o produtor rural é essencial para a funcionalidade do escoamento da produção, principalmente para tornar as estradas rurais e vicinais trafegaveis.

“Nós estamos dando todo respaldo para que os investimentos, os incentivos e os apoios sejam realizados. O produtor precisa para ontem do incentivo, e estamos correndo com isso”

Confira a entrevista completa no CBN Agro deste sábado (8):