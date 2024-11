MS segue sob alerta de tempestade e fim de semana será de tempo instável no estado

Nesta sexta-feira (29), Mato Grosso do Sul está sob alerta amarelo de perigo potencial para tempestades, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A previsão inclui chuvas intensas com acumulados entre 20 e 50 mm, rajadas de vento de até 60 km/h e possibilidade de queda de granizo. Este alerta vale especialmente para Campo Grande e demais regiões do estado, com atenção às condições climáticas adversas.

Para Campo Grande, o dia será marcado por pancadas de chuva intercaladas com períodos nublados. As temperaturas devem variar entre 23°C e 30°C, com sensação térmica elevada devido à alta umidade relativa do ar. No centro-norte do estado, a previsão é de chuvas mais intensas, enquanto no sul, as precipitações devem ser mais espaçadas.

O final de semana segue com instabilidade climática em todo o estado. No sábado (30), as condições permanecem semelhantes, com pancadas de chuva em várias áreas e temperaturas oscilando entre 22°C e 31°C em Campo Grande. No domingo (1º), o tempo deve se estabilizar gradualmente, embora ainda possam ocorrer chuvas isoladas na região norte e central. Já no sul do estado, há expectativa de maior abertura de sol.

De acordo com o Inmet, a atuação de instabilidades atmosféricas no Centro-Oeste segue influenciada por uma combinação de alta umidade e calor, promovendo chuvas localmente significativas. Além disso, a presença de sistemas de baixa pressão pode intensificar a formação de nuvens de tempestade no estado.

O alerta do Inmet reforça a necessidade de cuidados, como evitar áreas alagadas, não estacionar veículos próximos a árvores ou estruturas frágeis e se abrigar durante rajadas de vento. A recomendação é acompanhar atualizações frequentes e buscar locais seguros em caso de condições severas.

Temperaturas