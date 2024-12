Mulher é presa em Bonito por vender crânios de animais silvestres

A Polícia Militar Ambiental (PMA) de Bonito prendeu em flagrante uma mulher que vendia crânios de animais silvestres. Segundo a PMA, ela estava com nove crânios e informou aos policiais que os encontrou em estradas e rodovias durante viagens.

Antes de colocá-los à venda ela usava os crânios para fins decorativos. Após a prisão, a mulher e os itens foram levados à delegacia da Polícia Civil do município. Ela também foi multada em R$ 9 mil.

Ainda conforme a PMA, o caso foi enquadrado no Art. 29 da Lei nº 9.605/98, que considera crime vender, expor à venda ou utilizar produtos provenientes da fauna silvestre sem autorização ambiental. Já a multa foi aplicada conforme o Art. 24 do Decreto nº 6.514/08, que detalha as sanções administrativas para infrações ambientais. O caso ocorreu na noite deste domingo (15).

