Municípios de MS devem ter queda da temperatura neste fim de semana

O fim de semana deve ser queda na temperatura em alguns municípios de Mato Grosso do Sul, conforme indica o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima do estado (Cemtec). A previsão meteorológica indica o avanço de uma frente fria neste domingo (15), diminuindo a temperatura em algumas regiões de Mato Grosso do Sul, não sendo descartada também a ocorrência de chuvas.

De acordo com o alerta amarelo de chuva intensa para Campo Grande, emitido hoje pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), pode ocorrer chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e ventos intensos (40-60 km/h). Há também baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. O mesmo alerta também está vigente para a região norte e leste do estado.

Além disso, o alerta laranja do Inmet, emitido ontem, ainda está vigente neste sábado na capital. Este aviso traz a possibilidade de tempestade em Campo Grande, com chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h) e queda de granizo. O alerta segue em vigor até as 14h.

Temperaturas

Neste sábado (14) as máximas estão entre 26-30°C nas regiões Sul, Leste e Sudeste do estado. Já nas regiões pantaneira e sudoeste fica entre 28-34°C (máximas). Para o bolsão e norte as máxima pode chegar a 30°C. Na Capital a mínima registrada durante a madrugada foi de 20C° e a máxima esperada varia entre 27C° e 30°C.

Já no domingo (15) com o avanço da frente fria, a previsão indica tempo com sol e variação de nebulosidade, principalmente nas regiões sul, sudeste e sudoeste do estado. Nas outras regiões do Estado há probabilidade para chuvas de intensidade fraca a moderada.

Pontualmente, podem ocorrer chuvas mais intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento. Além disso, podem ocorrer acumulados significativos de chuvas, podendo ultrapassar os 30 mm/24h.

A condição meteorológica em Campo Grande foi semelhante durante a semana. A sexta-feira (13) foi chuvosa na Capital, o alerta amarelo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica possibilidade de chuva intensa também para este sábado (14).

Na Capital, a máxima deve ser de 30°C. Já em Corumbá; 31°C. Na cidade de Três Lagoas; 29°C. Para Dourados a máxima fica em 32°C.

