Museu da Imagem e do Som abre inscrições para oficina gratuita de animação

Quem se interessa por produção audiovisual ou quer se aprofundar em técnicas de animação tem a chance de participar gratuitamente de uma oficina especializada em Campo Grande.

Estão abertas as inscrições para a Oficina de Animação Frame a Frame e Rotoscopia, que será realizada no Museu da Imagem e do Som (MIS-MS), entre os dias 24 e 31 de maio.

A atividade é voltada a pessoas a partir de 16 anos e oferece 15 vagas. Para participar, é necessário preencher um formulário e enviar uma carta de intenções até o dia 12 de maio.

As inscrições podem ser feitas neste link. Os selecionados serão avisados após o encerramento do prazo.

A oficina será conduzida pelo professor e pesquisador Régis Rasia, doutor em Multimeios pela Unicamp e docente no curso de Audiovisual da UFMS. O conteúdo será prático e dividido em quatro encontros, com atividades pela manhã (das 9h às 11h30) e à tarde (das 13h30 às 16h).

A proposta é trabalhar desde os fundamentos da animação quadro a quadro até o uso da rotoscopia, técnica que utiliza vídeos reais como base para criar desenhos animados com movimentos mais realistas.

“O curso é 100% prático. Vamos explorar ritmo, gestos, sobreposição e técnicas de finalização, tudo isso usando ferramentas digitais e acessíveis. No fim, cada participante vai produzir seu próprio projeto”, explica Régis.

A atividade também terá apoio das monitoras Isabelle Pereira, Mileny Miyashiro, Larissa Neves e Gabrieli Abreu.

A técnica de animação frame a frame é amplamente usada em curtas e produções independentes, e se destaca por permitir maior controle criativo sobre cada detalhe da movimentação dos personagens.

Já a rotoscopia é conhecida por gerar efeitos visuais com aparência mais natural, por ser baseada em imagens reais captadas em vídeo.

As aulas acontecerão no terceiro andar do MIS, que fica na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 559, no Centro da Capital.

Serviço

Oficina Gratuita de Animação Frame a Frame e Rotoscopia:

– De 24 a 31 de maio

– Das 9h às 11h30 e das 13h30 às 16h

– Museu da Imagem e do Som (MIS-MS) – Av. Fernando Corrêa da Costa, 559, 3º andar

– Inscrições até 12 de maio: forms.gle/zmWXrCtmY1QgXriT6

*Com informações da Fundação de Cultura de MS