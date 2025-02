O planeta continua a esquentar de maneira acelerada, com janeiro de 2025 batendo o recorde de temperatura mais alta já registrada, mesmo com a presença do fenômeno La Niña, a menina. Fernando Garayo, colunista da Rádio CBN Campo Grande explicou como ocorreu o fenômeno.

“O aquecimento global já está presente na nossa realidade. E os números não deixam dúvidas. Janeiro de 2025 entrou para a história”, explicou.