Obra de restauração da MS-436 avança com investimento de R$ 101 milhões

A rodovia MS-436, no norte de Mato Grosso do Sul, passará por restauração em um trecho de 49,9 quilômetros entre a ponte sobre o Ribeirão da Pontinha, na divisa entre Camapuã e Figueirão, até o entroncamento com a MS-223.

O contrato para a obra foi oficializado pelo Governo do Estado e prevê um investimento de R$ 101,2 milhões, com prazo de conclusão de 480 dias após o início dos serviços.

A recuperação da via é considerada estratégica para a região, que tem na pecuária sua principal atividade econômica. A melhoria das condições da estrada deve facilitar o escoamento da produção agropecuária e melhorar a logística local, beneficiando diretamente produtores e transportadores.

Além da MS-436, a infraestrutura viária da região está sendo reforçada com a pavimentação da MS-223, que liga Figueirão a Costa Rica. A obra já tem 10 quilômetros concluídos.

*Com informações do Governo de MS