Obras de drenagem tentam reduzir alagamentos em Campo Grande

Nos últimos anos, Campo Grande tem registrado avanços em infraestrutura urbana com a execução de obras de drenagem e contenção de enchentes em áreas de risco. As intervenções buscam minimizar os impactos das chuvas intensas e evitar alagamentos recorrentes em regiões críticas da cidade.

Uma das obras de maior impacto foi a construção da bacia de contenção do córrego Reveilleau, que entrou em operação no ano passado e reduziu os alagamentos na Avenida Via Park, próximo ao Shopping Campo Grande, e na Avenida Afonso Pena, uma das principais vias da capital.

Bacia de contenção do córrego Reveilleau entrou em operação no ano passado – Foto: Divulgação/Prefeitura de CG

Atualmente, outra bacia está sendo implantada no Bairro Nova Campo Grande, com capacidade para armazenar mais de 50 mil metros cúbicos de água da chuva.

Além dessas estruturas, obras de drenagem foram realizadas em diversos bairros, como Jardim Centenário, Nova Lima, Portal Caiobá, Nashville A, Oliveira 3, Vila Nasser, Parque Dallas, North Park e Jardim Noroeste.

A requalificação urbana de avenidas importantes, como Rui Barbosa e Três Barras, também incluiu melhorias no sistema de drenagem.

Os investimentos na área cresceram nos últimos anos. Em 2021, foram aplicados R$ 17 milhões, aumentando para R$ 24,1 milhões em 2022 e R$ 28,3 milhões em 2023. Em 2024, até o momento, já foram destinados R$ 23,8 milhões para essas intervenções.

Algumas áreas com histórico de alagamentos, como a Avenida Rachid Neder com a Avenida Ernesto Geisel, continuam sendo estudadas para futuras intervenções. Estudos técnicos apontam que a construção de bacias de contenção nos bairros próximos ao córrego Segredo pode ser uma solução para evitar novos transbordamentos, seguindo o modelo já adotado no córrego Reveilleau e no Bairro Nova Campo Grande.

No córrego Imbirussu, a limpeza e o desassoreamento na região do Bairro Zé Pereira ajudaram a reduzir transbordamentos na Avenida José Barbosa Rodrigues. Já na Rua Catiguá, próximas à ponte sobre o córrego Bálsamo, obras emergenciais foram realizadas para evitar alagamentos.

O entorno do Lago do Amor também passou por melhorias, com a construção de um vertedouro auxiliar para evitar transbordamentos. Além disso, o muro de contenção da Avenida Filinto Müller, que havia desabado, foi reconstruído com reforços estruturais.

Uma das obras em andamento é a contenção de enchentes no córrego Anhanduí, na Avenida Ernesto Geisel. Com investimento de R$ 20,9 milhões, 17% do cronograma já foi executado, e a previsão de conclusão é fevereiro de 2026.

Obras na Ernesto Geisel estão 17% concluídas – Foto: Divulgação/Prefeitura de Campo Grande

Equipes de manutenção também atuam na limpeza periódica de bocas de lobo, poços de visita e canais pluviais para reduzir os riscos de alagamentos nos períodos chuvosos.

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande