Obras na BR-163 causam interdições na rodovia nesta terça-feira

A BR-163/MS terá o tráfego alternado em diversos trechos nesta terça-feira (07/01), devido às obras de manutenção realizadas pela concessionária CCR MSVia. O sistema de pare-e-siga será adotado em pontos específicos da rodovia, permitindo que veículos nos sentidos Norte e Sul sigam com o fluxo alternado.

A concessionária destaca que todos os pontos de intervenção estarão devidamente sinalizados para garantir a segurança de motoristas e trabalhadores. No entanto, devido às interdições parciais, pode haver retenções temporárias no trânsito.

A recomendação é que os motoristas reduzam a velocidade e sigam as orientações da sinalização, especialmente em condições de chuva, quando os trabalhos serão suspensos.

A seguir, os trechos que terão pare-e-siga e desvios programados:

Pontos de Desvio:

Sonora – Kms 830 a 829; 823 a 822

Rio Verde de MT – Kms 697 a 694; 696 a 693

São Gabriel do Oeste – Kms 640 a 638; 636 a 633; 607 a 605

Camapuã / Bandeirantes – Kms 590 a 588

Bandeirantes – Kms 581 a 580

Bandeirantes / Rochedo – Kms 535 a 534

Jaraguari – Kms 509 a 506

Rio Brilhante – Kms 314 a 313

Dourados – Kms 279 a 277

Caarapó – Kms 233; 206 a 204; 199; 196 a 195; 194 a 192

Pontos com Pare-e-Siga:

Coxim – Kms 765 a 762; 755 a 750

Rio Verde de MT – Km 676

Nova Alvorada do Sul – Kms 398 a 397; 384 a 383

Dourados – Kms 240 a 239

O cronograma de obras pode ser alterado ao longo do dia, com novos pontos de intervenção podendo ser incluídos. Para mais informações sobre as condições de tráfego da BR-163/MS, os motoristas podem acessar o site da CCR MSVia ou entrar em contato com o Disque CCR MSVia pelo número 0800 648 0163.

*Com informações da CCR MSVia