Oficina incentiva inclusão de pessoas com deficiência na produção cultural em MS

No próximo dia 18 de novembro, a inclusão na cultura será tema de uma oficina em Campo Grande voltada para capacitar pessoas com deficiência a desenvolverem projetos culturais acessíveis. A ação é organizada pela Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS) e pela Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc), em parceria com o programa Inclui MS.

O curso, gratuito e com 30 vagas, acontecerá no Museu da Imagem e do Som (MIS), no Memorial da Cultura “Apolônio de Carvalho”, das 19h às 21h, e contará com acessibilidade em Libras e audiodescrição.

A oficina tem como objetivo fornecer ferramentas para que artistas, produtores culturais e gestores de espaços culturais com deficiência possam desenvolver, estruturar e viabilizar seus projetos, superando barreiras burocráticas e conquistando igualdade no acesso a editais e recursos culturais.

Felipe Sampaio, de 24 anos, produtor de acessibilidade cultural e idealizador da iniciativa, explica que muitos editais ainda não são acessíveis, o que limita a participação de pessoas com deficiência. “Queremos garantir o acesso igualitário ao conhecimento sobre as leis de incentivo cultural e oferecer o suporte técnico necessário para que essas pessoas possam concorrer em igualdade de condições”, afirma.

Essa capacitação atende às demandas da Lei Aldir Blanc, que direciona parte dos recursos para ações afirmativas voltadas para pessoas com deficiência. Ao promover inclusão e acessibilidade, o evento busca democratizar o acesso à cultura e fortalecer a presença desse público em áreas urbanas, rurais e periféricas de Mato Grosso do Sul.

*Com informações do Governo de MS