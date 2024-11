Ônibus terão horários especiais no feriado da Proclamação da República

A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) anunciou um plano especial de transporte público para o feriado da Proclamação da República, que será comemorado nesta sexta-feira (15). Para facilitar o deslocamento dos moradores de Campo Grande, algumas linhas de ônibus seguirão uma programação diferenciada.

As linhas 054, 080, 081, 515 e 522 vão operar de acordo com o itinerário de sábados, enquanto as demais linhas seguirão a escala prevista para domingos e feriados.

Para garantir o atendimento a possíveis aumentos na demanda, dois veículos extras com tripulação ficarão de prontidão em horários de pico nos terminais de transporte público.

Das 5h30 às 8h30 e das 16h às 18h30, os ônibus reservas estarão à disposição para atender o fluxo de passageiros. Um ponto de reforço também estará localizado na Praça Ari Coelho, das 16h30 às 18h.

