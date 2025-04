Organização criminosa que incentivava automutilação e extremismo é alvo da Polícia Civil de MS

Cinco mandados de apreensão foram cumpridos nesta terça-feira (15) como parte da operação “Adolescência Segura”, que investiga uma organização criminosa que incentivava automutilação, violência e extremismo em adolescentes através da internet.

O grupo criminoso atuava em plataformas online como Discord, Telegram e outras redes sociais para incentivar jovens à automutilação, maus-tratos a animais, discursos de ódio e violência. Os participantes que cumpriam as ordens recebiam elogios e enaltecimentos pelos atos.

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul atua em parceria com equipes de estados como Santa Catarina, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Goiás, sendo coordenada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. Até o momento, foram cumpridos 20 mandados de busca e apreensão, realizadas duas prisões temporárias de adultos e sete internações de adolescentes.

Os investigados poderão responder por associação criminosa, indução ou instigação à automutilação, maus-tratos a animais e outros crimes, com penas que, somadas, podem ultrapassar 10 anos.