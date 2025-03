Outono começa com parte de MS sob alerta de chuvas intensas

O outono, transição entre verão e inverno, começa nesta quinta-feira (20) e se estende até 20 de junho. Segundo o Climatempo, a estação prevê redução de chuvas e temperaturas mais amenas. Entretanto, este ano, a previsão é de que as temperaturas fiquem acima da média em Mato Grosso do Sul.

Previsão das temperaturas no Brasil para este outono. Foto: Reprodução Climatempo

Para hoje, o primeiro dia de Outono, 33 municípios estão sob alerta de perigo potencial de chuvas intensas, na região Centro-Norte e Leste. Os ventos podem alcançar os 60 quilômetros por hora e as chuvas devem acumular 30 milímetros, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Campo Grande

Nesta quinta-feira (20), Campo Grande tem previsão de céu nublado e ventos fracos. À noite, os ventos podem ter intensidade moderada com rajadas mais intensas.

A Capital também está sob o alerta de chuvas intensas emitido pelo Inmet e a temperatura pode atingir os 32°C.

Dourados

Dourados pode registrar máxima de 34°C e o céu fica nublado, com ventos fracos. A segunda maior cidade do estado não está sob o alerta de perigo potencial de chuvas intensas.

Costa Leste

Três Lagoas e Aparecida do Taboado também estão sob alerta de chuvas intensas e terão céu nublado e ventos fracos. Os termômetros de Três Lagoas podem atingir os 32°C e Aparecida do Taboado pode ter máxima de 33°C.

Paranaíba deve atingir os 31°C, também com previsão de céu nublado e ventos fracos durante a manhã e noite e, no período da tarde podem ocorrer pancadas de chuva isoladas.

Costa Norte

No Norte do estado, Coxim e Sonora também estão sob o alerta amarelo de chuvas intensas e podem ter céu nublado pela manhã e pancadas de chuva isoladas previstas para tarde e noite. A previsão de temperatura máxima para ambos os municípios é de 35°C.

Pedro Gomes também registra 35°C, com céu nublado pela manhã, mas prevê pancadas de chuvas durante a tarde e noite, com trovoadas à noite.

Pantanal

Os termômetros de Corumbá e Porto Murtinho, na região pantaneira, podem ter máxima de 37°C. Apesar de Corumbá estar sob o alerta de chuvas intensas e Porto Murtinho não, a previsão é de que ambos os municípios tenham céu nublado e ventos fracos durante todo o dia.