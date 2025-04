Para vacinar contra gripe, quem tem comorbidade precisa apenas informar

Público-alvo da campanha da gripe, pessoas com comorbidades não precisam comprovar doença pré-existente para receber o imunizante. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), é necessário apenas se autodeclarar com alguma comorbidade. A vacinação pode ser feita em qualquer uma das 74 unidades de saúde da Capital.

Balanço parcial da campanha aponta que foram aplicadas mais de 53 mil doses, sendo os idosos o público que mais buscou pelo imunizante até o momento, com 62% das doses sendo aplicadas em pessoas com 60 anos ou mais. Os números foram divulgados na sexta-feira (11).

Dentro das comorbidades que estão: doença respiratória crônica, doença cardíaca crônica, doença renal crônica nos estágios 3, 4 e 5, doença hepática crônica, doença neurológica crônica, doenças hereditárias e degenerativas do sistema nervoso ou muscular, deficiência neurológica grave, diabetes mellitus tipo I e tipo II em uso de medicamentos, imunossupressão, obesidade grave (Imc≥40), transplantados órgãos sólidos, portadores de trissomias.

“Sabemos que nem sempre a pessoa que possui essas comorbidades, como hipertensão, diabetes ou que são transplantados, por exemplo, têm laudo atualizado, por isso não há a exigência dele, apenas fazer a autodeclaração – que será incluída no prontuário do paciente”, explica a secretária municipal de saúde, Rosana Leite.

A vacinação ocorre no horário de funcionamento das unidades de saúde da Capital, sendo que 34 delas têm horário de funcionamento estendido, permanecendo abertas no almoço e após as 17h.