Parte das vítimas do rompimento de barragem de condomínio de luxo aceita acordo de indenização

Casta do serviço público lança ofensiva para não perder privilégios

Integrantes das sete categorias que formam a nata do serviço público em Mato Grosso do Sul estão se mobilizando para não perder privilégios em função da possibilidade de ser aprovada a Proposta de Emenda Constitucional 45/2024, também conhecida como a PEC do Corte de Gastos, cujo objetivo principal é o de promover o equilíbrio fiscal […]