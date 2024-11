Paulo Antunes lança novo livro na próxima semana

Antunes tem vasta experiência no mercado financeiro: atuou como superintendente regional de varejo, diretor executivo e vice-presidente de habitação na Caixa. Agora, ele se dedica à literatura.

O CBN Cultural desta sexta-feira (22) falou de literatura. O escritor, Paulo Antunes, participou do quadro para falar sobre o novo livro, que será lançado na próxima semana.

“É um propósito muito firme: que os meus filhos, os meus netos, os bisnetos ou aqueles que virão depois de mim possam saber de mim através de mim, ou seja, de uma fonte segura. Eu não quero que, de repente, eles fiquem sabendo pelos influencers, e sim pelo avô”.

A renda do livro será revertida para o Instituto Sul-Mato-Grossense para Cegos Florisvaldo Vargas (Ismac). O evento será realizado no dia 30, às 9h, na sede do Ismac, que fica na rua 25 de Dezembro, número 262.

