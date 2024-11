Polícia Civil cumpre mandados em operação contra tráfico de drogas em Ponta Porã

Na manhã desta quinta-feira (7), a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), em parceria com a Primeira Delegacia de Ponta Porã e o SIG de Dourados, deflagrou uma operação na região de Ponta Porã que resultou no cumprimento de seis mandados de busca e apreensão.

A operação é um desdobramento de investigações iniciadas em junho, quando a Defron recebeu informações sobre uma grande quantidade de entorpecentes armazenados em uma oficina mecânica na cidade. Na ocasião, os policiais encontraram 938 quilos de maconha, 9 quilos de skunk e duas balanças de precisão, mas não localizaram os responsáveis pelo local.

A operação, chamada “Protetor”, seguiu com novas diligências, que identificaram quatro suspeitos envolvidos no tráfico de drogas. Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos 12 celulares, R$ 48 mil em espécie e uma caminhonete. Além disso, um indivíduo foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo de uso permitido.

*Com informações da PCMS