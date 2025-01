Polícia Federal terá concurso com duas mil vagas ainda este ano

O Governo Federal anunciou a realização de um novo concurso para a Polícia Federal (PF), com a previsão de abertura de duas mil vagas até 2026. O certame será realizado em 2025, e a expectativa é que mil policiais sejam contratados ainda neste ano, enquanto os demais ingressarão no ano seguinte.

O anúncio foi feito nesta quarta-feira (29), no Palácio do Planalto, pelos ministros da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, e da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, além do diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues. A portaria que oficializa a autorização do concurso deve ser publicada em fevereiro de 2025.

A ministra Esther Dweck explicou que a seleção contará com etapas específicas, que serão detalhadas no documento de autorização. Segundo ela, a expectativa é que os aprovados comecem a ingressar na corporação a partir do final do ano.

Já o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, afirmou que haverá vagas para todos os cargos policiais da instituição, incluindo delegado, escrivão, agente, perito e papiloscopista. A definição do número de vagas para cada função ainda será discutida internamente antes da divulgação do edital.

*Com informações do Ministério da Justiça e Segurança Pública