Prazo final para ratificação de imóveis rurais preocupa proprietários na faixa de fronteira

Um fator de alta preocupação para proprietários de terras em regiões de fronteira em todo país está no prazo final para ratificação de imóvel rural. Tratam-se de áreas na faixa da fronteira que somam em Mato Grosso do Sul 35 mil fazendas em 45 municípios. O prazo acaba dia 22 de outubro e quem não fizer será desapropriado e o imóvel passar a fazer parte do patrimônio da união.

O quadro CBN Acrissul no Agro deste sábado (1), no programa CBN Agro, abordou o tema com os advogados Marcel Sabala e Caroline Stefanini que fizeram orientações para os proprietários de terras e alertaram sobre os riscos de perder o prazo.

Segundo Sabala, a ratificação é prevista pela Lei 13.178/2015, que garante a validade dos direitos de propriedade dos produtores rurais situados na faixa de 150 km ao longo da fronteira. Inicialmente, a legislação estipulava um prazo de cinco anos para regularização, que foi prorrogado para dez anos, resultando no prazo atual.

Advogados Marcel Sabala e Caroline Stefanini, juntos com o apresentador Fabiano Reis, nos estúdios da Rádio CBN Campo Grande – Foto: Fernando de Carvalho/CBN-CG

“Nossa maior preocupação é que o prazo já está na prorrogação e não há sinais concretos de nova extensão”, alertou o advogado.

