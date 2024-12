Prazo para inscrições em processo seletivo da Prefeitura de Terenos termina nesta sexta-feira

A Prefeitura de Terenos, no Mato Grosso do Sul, está com as inscrições abertas para um processo seletivo que visa a formação de cadastro reserva para cargos de nível superior na área da educação. Os interessados têm até esta sexta-feira (6) para se inscrever.

As oportunidades contemplam diversas especialidades, como:

Professor de Educação Infantil

Ensino Fundamental I e II (várias disciplinas, incluindo Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Ciências e Educação Física)

(várias disciplinas, incluindo Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Ciências e Educação Física) Professor Especialista em Educação Especial

Projetos Pedagógicos

Expressão Artística

Educação Ambiental e Financeira

Carga horária e remuneração

Os contratados deverão atuar em jornadas de 20 horas semanais e receberão remuneração mensal de R$ 3.533,49.

Inscrições presenciais

As inscrições devem ser feitas presencialmente na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, localizada na Rua Elvira Mathias de Oliveira, nº 404, no Centro de Terenos. O atendimento ocorre das 7h às 13h.

Processo de seleção

Os candidatos serão avaliados por meio de análise curricular, títulos e experiência profissional.

Validade

O processo seletivo terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período, conforme necessidade da administração municipal.